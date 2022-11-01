دورتموند يسعى لصفقة جزائرية مجانية

كشف تقرير فرنسي، أن فكرة تمديد عقد الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لعقده مع بوروسيا مونشغلادباخ ليست موجودة ضمن ورقة طريق النادي.

وأوضح موقع " فوت ميركاتو"، أن مفاوضات التجديد لم تبدأ حتى الآن بين مختلف الأطراف في وقت توجد فيه العديد من الفرق الراغبة في الاستفادة من خدماته آخرها إنتر ميلان الإيطالي. وفي السياق ذاته، كشفت شبكة " سكاي سبورت ألمانيا" عن عزم دورتموند التعاقد مع اللاعب عقب نهاية الموسم الحالي.

ويريد الفريق الألماني الظفر بخدمات بن سبعيني، لتعويض الرحيل المحتمل للبرتغالي رافاييل جيريرو فور انتهاء عقده الصيف القادم.

كما أكدت " سكاي سبورت ألمانيا "، أن دورتموند يفضّل الإنتظار إلى غاية نهاية عقده لضمه مجانا.