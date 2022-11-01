غليزان: حجز 34 طنا من مادة الحديد

تمكنت الفصيلة الثانية لأمن الطرقات للدرك الوطني بوادي الجمعة في غليزان من حجز 34 طنا من مادة الحديد كانت موجهة للبناء اعتباريا دون امتلاك صاحبها للوثائق الثبوتية،وتم رفع مخالفة انعدام فاتورة الشراء مع إبلاغ الجهة القضائية المختصة.

…و1390 كيس شمة

كما حجزت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان،1390 كيس شمة نوع سيبار قوسطو، و120 قرص كربوني خاص دون الحصول على فاتورة الشراء،حيث قدرت قيمة المحجوزات المالية

ب 78 ألف دينار،وعلى إثر ذلك تم إنجاز محضر قضائي مع حجز السلعة وتسليمها إلى مفتشية أملاك الدولة بغليزان.