ميلة: حجز كمية معتبرة من الذهب

تمكن أفراد فرقة الأبحاث للدرك الوطني بشلغوم العيد من توقيف 04 أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر، في قضية ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري، عدم الفوترة، التهرب الضريبي، حيازة معدن أصفر دون فاتورة شراء، الممارسة التجارية غير النزيهة (التدليس) والتقليد.

العملية تمت بناء على معلومات تحصل عليها أفراد الفرقة، مفادها وجود محل تجاري يستغل في صهر وبيع المعدن الأصفر بكميات معتبرة، على إثرها تم تنشيط الاستعلامات والتحـرِّي حول المعلومة، بحيث تبين أن المحل يستغل من طرف أشخاص، يمارسون نشاط غير مرخص ولهم معاملات تجارية مشبوهة بعنوان لافتة إشهارية تخص بيع النظارات الشمسية وساعات اليد.

بإذن بالتفتيش الصادر عن النيابة، تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية مدعمة بأفراد فرقة الأمن والتحري، التنقل إلى عين المكان ومداهمة المحل التجاري، أين تم توقيف 04 مشتبه فيهم وحجز كمية معتبرة من المعدن الأصفر تفوق الــ 12 كلغ، مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب الـ 800 مليون سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الصعبة بقيمة 900 دولار، 06كاميرات مراقبة، سلاح أبيض، حاسوب محمول وسيارتين سياحيتين.

بعد استكمال التحقيق سيتم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة شلغوم العيد.