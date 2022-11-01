إطلاق تسمية ياسف سعدي على ميناء الجزائر

أشرف اليوم الثلاثاء والي ولاية لجزائر،محمد عبد النور رابحي، رفقة الأمين العام لوزارة النقل، والأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق، على مراسم تسمية ميناء الجزائر باسم المجاهد المرحوم "ياسف سعدي"، وهذا بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لاندلاع الثورة التحريرية.

وقام الوالي رفقة الوفد الرسمي بتدشين اللافتة التعريفية للميناء، بعدها قدم شبل من أشبال الكشافة الإسلامية الجزائرية عرضا موجزا لسيرة المجاهد المرحوم "ياسف سعدي"، فيما تم تكريم عائلة المرحوم من طرف الوالي، والأمين العام لوزارة النقل، والأمين العام لوزارة المجاهدين وذوي الحقوق.