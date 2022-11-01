إشادة بالبث المباشر لمجريات أشغال القمة العربية

أكد اليوم الثلاثاء،رئيس قسم التبادل والمحتوى بالمركز العربي لتبادل البرامج والأخبار التابع لاتحاد اذاعات الدول العربية، أحمد ابراهيم أن البث المباشر لمجريات اشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية التي ستنطلق أشغالها بعد ظهر اليوم بالجزائر، يتم بشكل احترافي.

وأوضح أحمد إبراهيم في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن التغطية الاعلامية المرئية والمسموعة لأشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية انطلاقا من المركز الاعلامي بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، تجري بشكل إحترافي ولم يسجل البث المباشر منذ انطلاق أولى الاجتماعات التحضيرية للقمة "أي خلل يذكر".

وأشار المسؤول ذاته،إلى أن نقل أشغال القمة العربية يتم عبر كافة القنوات والإذاعات العربية، إلى جانب وكالات أنباء عالمية مبرزا أن ساعات البث المباشر للاجتماعات والندوات الصحفية التي سبقت انعقاد الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة قاربت العشرين ساعة، على أن تتواصل اليوم وغدا لمواكبة هذا الحدث الهام.