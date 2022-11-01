ماذا يحدث بمصلحة جراحة الأعصاب بمستشفى مصطفى باشا؟

يتواجد حاليا مريض مصاب على مستوى الرأس بالعناية المركزة، بعد أن عانى الاهمال على مستوى قسم جراحة الأعصاب بجناح الاستعجالات بمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة، ليلة الاثنين 31 أكتوبر، وهي ليست حالة منعزلة حسب ما أوردته مصادرنا.

فسبق أن تعرضت سيدة لنفس الوضع منذ أيام، وأمام تعدد الشكاوى فتحت ادارة المستشفى وكذا مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية تحقيقا لمعرفة ملابسات الوضع. وحسب ذوي المرضى فانه في كل مرة يتم استقبالهم من قبل طلبة وليس أطباء مقيمين رغم أن الوضع يتعلق بإصابات خطيرة على مستوى الرأس.

كما أن أغلب أطباء هذه المصلحة يتحججون بالاختصاص الاقليمي لعدم استقبال المرضى وتوجيههم نحو مستشفيات أخرى، رغم أن القانون يمنع ذلك. وينتظر أن يسلط التحقيق الضوء على وضع هذه المصلحة التي تعد الأكبر في الجزائر.