بلجود يستقبل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل

استقبل اليوم الثلاثاء، وزير النقل كمال بلجود بالجزائر العاصمة رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ،إسماعيل عبد الغفار إسماعيل حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب الصفحة الرسمية للوزارة على الفايسبوك، فإن اللقاء جاء على هامش الدورة الـ 31 للقمة العربية التي تنطلق أشغالها بعد ظهر اليوم بالجزائر العاصمة.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الوزير بالدور الهام الذي تلعبه هذه الأكاديمية في كل المجالات وعلى وجه الخصوص تطوير منظومة النقل البحري العربية وعصرنتها، في ظل التحديات الراهنة التي تستوجب تكثيف الجهود و العمل بالتعاون لترقية هذا النمط من النقل الذي يعتبر عنصرا أساسيا في السلسلة اللوجيستية ورافدا هاما صوب تنمية إقتصادية مستدامة.