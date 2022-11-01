وفاة رجل غرقا بسيدي بلعباس

شهد إقليم بلدية سيدي يعقوب 25 كم غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس في حدود منتصف نهار يوم الثلاثاء وفاة شخص في ال 59 سنة من العمر غرقا بداخل حوض مائي يقع بمحيط مسكنه الخاص، الأمر الذي عجل بتدخل أعوان الحماية المدنية التابعين للوحدة الثانوية لسيدي علي بوسيدي الذين عملوا على انتشال الجثة من القاع قبل تحويلها صوب العيادة متعددة الخدمات الكائنة بسيدي علي بوسيدي.

وكانت خلية الإعلام والاتصال التابعة لمديرية الحماية المدنية قد تحدثت عن حادثة سقوط للضحية بداخل الحوض ، ما ترك الانطباع بان المرحوم راح ضحية سهو أو حادث عمل دون أن يتفطن لغرقه أي شخص.