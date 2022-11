Les dirigeants arabes continuent d’arriver à Alger

Plusieurs dirigeants arabes sont arrivés ce mardi à Alger pour prendre part au Sommet arabe, placé sous le signe de l'unification des rangs et le renforcement de l'action arabe commune.

* Cheikh Mohamed Ben Rached Al Maktoum, vice chef d’Etat des Emirats Arabes Unis, Premier ministre et gouverneur de Dubaï, est arrivé cet après-midi vers 16 :30 à Alger.

Il a été accueilli à son arrivé à l’aéroport international d’Alger par le premier ministre Aymen Benabderrahmane.

*Le ministre saoudien des Affaires Etrangères l’émir Faiçal Ben Frehan Al Saoud est arrivé à Alger pour prendre part au sommet arabe. Il a été accueilli à son arrivée à l’aéroport international d’Alger par le ministre des affaires étrangères Remtane Lamamra.

*Le Vice-président du conseil des ministres émirati, Cheikh Mansour Ben Zayed AL Nahiane est arrivé à Alger pour prendre part au sommet arabe.

* L’Emir du Qatar Tamim Ben Ahmed Al Thani est arrivé à Alger pour participer aux travaux du sommet arabe.

Il a été accueilli à l’aéroport Houari Boumediene par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

Cheikh Machaal Al Ahmed Al Sabah, prince héritier de l’Etat du Koweit est arrivé à Alger et a été accueilli par le président de la République Abdelmadjid Tebboune.

*Le président de la République arabe d'Egypte, Abdel-Fattah Al-Sissi, est arrivé mardi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe dont les travaux débuteront cet après-midi à Alger.

Le président égyptien a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

*Le président tunisien, Kaïs Saïed, est arrivé mardi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe dont les travaux débuteront cet après-midi à Alger.

Il a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene d'Alger, par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

*Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, Antonio Guterres, est arrivé mardi à Alger, en tant qu'invité d'honneur de la 31ème session du Sommet arabe qui se tient mardi et mercredi à Alger.

L'hôte de l'Algérie a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra.

*Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliyev, en sa qualité de président en exercice du Mouvement des Non-Alignés, est arrivé mardi à Alger en tant qu'invité d'honneur de la 31ème session du Sommet arabe qui se tient mardi et mercredi à Alger.

*Le président somalien, Hassan Sheikh Mohamoud, est arrivé mardi à Alger pour prendre part à la 31ème session du Sommet arabe qui se tient mardi et mercredi à Alger.