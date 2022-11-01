مستغانم :القبض على امرأة تقود مجموعة أشرار

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الرابع بمستغانم من توقيف 04 أشخاص من معتادي الإجرام، تتراوح أعمارهم بين 20 و40 سنة ينحدرون من ولاية مستغانم، تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالعنف مع سبق الإصرار والترصد، فيما بقي 04 شركاء آخرين في حالة فرار من بينهم امرأة.

القضية جاءت إثر شكاوي تقدم بها الضحايا البالغ عددهم ثمانية، تفيد بتعرضهم للسرقة من طرف امرأتين وشركائهما على مستوى حي صلامندر مستغانم، باستعمال الأسلحة البيضاء، حيث سلبوا منهم مبالغ مالية كانت بحوزتهم والتي فاق مجموعها 23 مليون سنتيم و08 هواتف نقالة.

التحريات التي قامت بها عناصر الضبطية القضائية لذات الأمن الحضري تم توقيف المشتبه فيها الرئيسية رفقة أحد شركائها فيما تم توقيف شريكين لها و بقي 04 آخرين في حالة فرار.عن التهم تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة بالعنف بتوافر ظرفي الليل والتعدد مع سبق الإصرار والترصد، العود والتستر.

وتم انجاز ملفات إجراءات قضائية ضد سالفي الذكر قدموا بموجبها المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة مستغانم والذين أودعوا الحبس المؤقت فيما تبقى الأبحاث جارية في شأن شركائهم إلى غاية توقيفهم وتقديمهم أمام العدالة.