"الخبر" تطفئ شمعتها الـ 32

تحتفل جريدة "الخبر"، اليوم، بالذكرى الـ32 لتأسيسها الذي يتوافق مع يوم 1 نوفمبر 1990.. 32 سنة من العمل والعطاء في خدمة الوطن والمواطن، لتبرز مكانة جريدة استحقت عن جدارة تسمية جريدة الجزائر العميقة، حيث نقلت على مدى اثنين وثلاثين عاما مجمل انشغالات المواطنين، فتحلت بالصدق والمصداقية عملا بالشعار الذي رفعه روادها المؤسسون.

ورغم التطور الكبير الذي شهده القطاع الإعلامي بمختلف قنواته، ومع بروز الفضاء الأزرق وروافده، إلا أن "الخبر" ما زالت رائدة في إعلام وفي خدمة الجزائر العميقة، حيث لا يزال صحفيوها ومراسلوها، رغم المشاكل والصعاب التي تواجههم حيثما حلوا، يواصلون التحري والبحث عن هموم المواطنين والحلول التي تناسب مشاكلهم وهمومهم. كما أنها، "الخبر"، ما زالت مقصدا لأبناء "الجزائر العميقة"، الباحثين عمن يساندهم ويواسيهم في محنهم.

لقد مرت 32 سنة على صدور العدد الأول من جريدة "الخبر".. مرت السنوات ورحل الكثير من أبنائها إلى العالم الآخر، رحمهم الله، وأحيل العشرات من أبنائها على التقاعد، ورغم ذلك لا تزال "الخبر" صامدة وواقفة وفية لمبادئها ورسالتها، بعد أن تحولت فعلا إلى مدرسة إعلامية حقيقية لا ينضم إليها سوى الباحثين عن خدمة أبناء الوطن من الفقراء والبسطاء والضعفاء.