نقل مباشر لافتتاح أشغال القمة العربية

نقل مباشر عن التلفزيون العمومي:

* انطلاق أشغال القمة العربية بكلمة للرئيس التونسي، قيس سعيد.

قيس سعيد: الأوضاع الصعبة التي نعيشها في عالمنا العربي تفاقمت في السنوات الأخيرة لأسباب عدة

قيس سعيد: نسعى لتجاوز الخلافات بين الدول العربية والتي تراكمت على مدار سنوات طويلة

قيس سعيد: نأمل أن تساهم القمة العربية بالجزائر في حل الخلافات بين الدول العربية الشقيقة

قيس سعيد: نأمل أن تكون قمة الجزائر قمة للحلول

* صورة تذكارية جماعية للقادة العرب قبيل انطلاق أشغال القمة العربية

* نهاية بروتوكول استقبال الوفود من طرف رئيس الجمهورية بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال تحسبا لانطلاق أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية.

* شرع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في حدود الساعة الخامسة مساء من اليوم الثلاثاء، في استقبال ضيوف الجزائر بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال الذي سيحتضن أشغال الدورة العادية الـ31 للقمة العربية.

وكان رؤساء الدول والوفود العربية وكذا ضيوف الشرف, قد شرعوا في الوصول منذ أمس الاثنين إلى الجزائر للمشاركة في هذه القمة التي تنعقد تحت شعار لم الشمل وتعزيز العمل العربي المشترك.