رسالة "فتح" و"حماس" إلى القادة العرب

دعت حركتا "فتح" و"حماس" اليوم الثلاثاء القادة والزعماء العرب المجتمعين في الدورة الـ31 للقمة العربية بالجزائر إلى ضرورة إقرار إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني واعتباره جزءا من مقررات قمة نوفمبر وتشكيل فريق عمل جزائري-عربي لتنفيذ بنوده.

وأكدت حركة "فتح" أنها تتطلع لان يتمكن القادة العرب في القمة العربية التي تنطلق أشغالها مساء اليوم بالجزائر، من تبني "إعلان الجزائر" وتشكيل فريق عمل جزائري-عربي من أجل تنفيذ كافة بنوده.

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إلى "تجنيد كل الطاقات وتوحيدها من أجل الدفاع عن القضية المركزية للأمة العربية وملاحقة الكيان الصهيوني وقادته لمحاسبتهم على جرائمهم التي اقترفوها بحق الشعب الفلسطيني من أعمال قتل ومصادرة أراضي وهدم بيوت واجتياحات للمدن والقرى والمخيمات وفي مقدمتها القدس عاصمة الدولة الفلسطينية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وفي ظل المؤامرات التي تستهدف تشتيت الموقف العربي حول مركزية القضية الفلسطينية، أعرب عزام، الذي ترأس وفد حركة فتح للجزائر حول ملف المصالحة الفلسطينية، عن "أمله" في أن تشكل القمة العربية، "قمة تليق باسمها وإعادة الاعتبار لمبادرة السلام العربية بكل التزاماتها السياسية والمادية والإعلامية والقانونية".

كما دعا إلى ضرورة العمل بشكل مشترك لتأمين الحماية الدولية من خلال الأمم المتحدة للشعب الفلسطيني عن طريق إنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضي دولة فلسطين المحتلة، العضو المراقب في الأمم المتحدة وفق قرار رقم 67/19.

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في رسالة وجهها إلى القمة العربية، "لعله من حسن الاختيار أن تستأنف القمة العربية انعقادها، بعد ثلاثة أعوام من توقفها في ذكرى اندلاع حرب التحرير الجزائرية، التي توجت ثورة المليون ونصف المليون شهيد، وانتهت بتحرير الجزائر".

ودعا هنية، أمام خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى دعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته وإقرار إعلان الجزائر للم الشمل الوطني الفلسطيني، معربا عن يقينه بأن "الأمة العربية تقف إلى جانبهم قادة وشعوبا".

كما دعا رئيس الحركة القادة المجتمعين في الجزائر إلى إقرار المبادرة الجزائرية لتحقيق وحدة الشعب الفلسطيني تحت عنوان (إعلان الجزائر للم الشمل الفلسطيني) واعتبارها جزءا من مقررات القمة العربية.

وأكد هنية على ضرورة تجديد التأكيد على اعتبار القضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية للدول العربية، وتحمل مسؤوليتها في حشد الإمكانات والمقدرات لدعم وإسناد الشعب الفلسطيني ومقاومته من أجل استعادة حقوقه كاملة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى.

ودعا القمة العربية إلى دعم الأسرى في سجون الاحتلال وبذل كل الجهود لنيل حريتهم وطالب القادة العرب بتوفير الحياة الكريمة للاجئين في المنافي والشتات، ودعم حقهم في العودة إلى أرضهم وديارهم وإدانة الاحتلال وجرائمه والعمل على عزله سياسيا ودبلوماسيا وفضح جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.