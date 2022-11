Hôpital Algéro-qatari-allemand : Pose de la première pierre

La première pierre de l'hôpital Algéro-qatari-allemand a été posée ce mardi

Le ministre de la santé et de la réforme hospitalière Abdelhak Saihi a indiqué que l’hôpital Algéro-qatari-allemand sera réalisé pour concrétiser la volonté du président Abdelmadjid Tebboune et l’émir du Qatar Cheikh Tamim ben Hamad Al Thani afin de promouvoir les relations entre les deux pays frères.

Le même responsable a indiqué que cet hôpital sera d’une capacité d’accueil de 400 lits et sera équipé pour les cas difficiles et compliqués.