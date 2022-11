El-Khabar fête ses trente-deux ans d’existence

Le quotidien El-Khabar célèbre ce mardi son 32ème anniversaire de sa naissance qui coïncide avec le 1er novembre 1990…,32 années de travail et de sacrifices au service de l'information, de l'Algérie et du citoyen. A ce titre, il mérite sans doute le titre d’un journal au service de l’Algérie profonde.

Durant ces 32 ans, El Khabar a rapporté fidèlement les préoccupations des citoyens en donnant du sens à sa prestigieuse divise «vérité et crédibilité».

En dépit de l’énorme développement qu’a connu le secteur des médias avec ses différents canaux et l’émergence de l’espace bleu et ses supports, El-Khabar reste toujours leader dans l’information et au service de l’Algérie profonde.

Bravant les difficultés et autres blocages, ses journalistes et correspondants continuent avec dévouement d’enquêter sur les problèmes et soucis des citoyens en ouvrant aux autorités nationales et locales des pistes de réflexion possible régler ces problèmes.

El-Khabar reste incontestablement le refuge de ceux qui cherchent soutien et compassion dans leurs souffrances. Il était, il est et il restera la voie des sans voix.

Cela fait trente-deux ans depuis la publication du premier numéro El Khabar…, des années sont passées et plusieurs de ses enfants sont aussi passés vers l’autre monde, que Dieu leur accorde sa sainte miséricorde..., des dizaines d’autres ont pris leur retraites. Malgré cela, El-Khabar résiste et reste debout, fidèle à ses principes et à son message, après qu’il est devenu réellement une véritable école médiatique que seuls ceux qui cherchent à servir les pauvres, humbles et faibles enfants de la patrie, veulent rejoindre.