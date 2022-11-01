سابقة تاريخية: عملية جراحية ناجحة لإزالة ورم يزن 70 كلغ

نجح أطباء في مدينة تورينو الإيطالية من إجراء عملية جراحية ناجحة لفتاة شابة بهدف نزع كتلة ورم يبلغ وزنها 70 كلغ، لم يشهد الأطباء مثلها من قبل.

وكانت هذه الكتلة تكبر على مبيض الفتاة، ما تسبب بضغط على معدتها ورئتيها وعرض حياتها للموت.

وأوضح المسؤولون في المستشفى التي أجرت العملية أن ورم المبيض كان ضخمًا للغاية، وغير عادي، "لدرجة أنه ملأ معدة المريضة بالكامل وصولًا إلى الرئتين، ولم تعد قادرة على التنفس".

وأضافوا: لا يوجد سابقة في الأدبيات الطبية لكتلة ورم بهذا الوزن (70 كلغ)... كان الورم يزن أكثر من المريضة نفسها".

وتم علاج الفتاة على مرحلتين: قام الجراحون أولاً بتصريف 52 لترًا من السوائل المتجمعة داخل الورم، وهذا ما سمح للمريضة بتخطي المرحلة الحرجة. وفي الأيام التالية، تم استخراج ورم غدي كيسي كبير في المبيض، لا يقل وزنه عن 25 كلغ.

وأعلنت المستشفى أن صحة الفتاة آخذة بالتحسن وقد تمكنت من الخروج والعودة إلى منزلها.