أسعار النفط ترتفع مجددا

ارتفعت أسعار النفط الخام نحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وسط مؤشرات زيادة الطلب.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت بيانات صناعية انخفاض مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية، على الرغم من توقعات الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي قد تعيق النمو الاقتصادي العالمي.

وبحلول الساعة 07:47 بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جانفي2023 بنسبة 0.86 بالمائة، إلى 95.46 دولارًا للبرميل. كما زاد سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.10 بالمائة إلى 89.34 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الثلاثاء، على ارتفاع بأكثر من 2 بالمائة، مع ضعف أداء الدولار الأمريكي ودخول قرار تحالف أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا حيز التنفيذ.