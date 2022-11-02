برنامج اليوم الثاني لأعمال القمة العربية في الجزائر

يعقد القادة العرب اليوم الأربعاء جلسة تشاورية مغلقة، بعدها تبدأ جلسة العمل الأولى علنية لإلقاء القادة ورؤساء الوفود كلماتهم ثم جلسة عمل ثانية مغلقة يتم خلالها اعـتماد مـشـروع جـدول الأعـمال ومناقشته واعتماد مشاريع القرارات التى يرفعها وزراء الخارجية العرب وكذلك وزراء الاقتصاد إلـى الـقـادة إلى جانب اعتماد مشروع إعلان الجزائر.

كما سيتم في الجلسة الختامية علنية، إلقاء إعلان الجـزائـر والإعـلان عـن الرسائل والبرقيات الموجهة للقمة والإعلان أيضا عن الدولة التي تستضيف القمة القادمة وإلقاء كلمة ختامية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وفى ختام أعمال القمة يعقد مؤتمر صحفى مشترك لوزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.

وانطلقت القمة العربية أمس الثلاثاء بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة انطونيوغوتيريش، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف باعتباره رئيس حركة عدم الانحياز.

والتقط القادة والرؤساء ووفود الدول العربية الصور التذكارية بمقر انعقاد القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر.