أنقرة: تعاوننا مع الجزائر هام للسلام الإقليمي

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن التعاون بين أنقرة والجزائر سيقدم إسهامات هامة للسلام في المنطقة وليس فقط للبلدين وقواتهما المسلحة.

وأشار أكار في تصريح، خلال مشاركته في حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية، ضد المستعمر الفرنسي، نقلته وكالة الاناضول التركية، إلى العلاقات المتجذرة بين تركيا والجزائر والقواسم التاريخية والثقافية المشتركة.

ولفت إلى استمرار الأعمال بين البلدين على صعيد التعاون في مجالات الدفاع والأمن والصناعات الدفاعية والتدريب العسكري.

وأضاف: "التعاون بين تركيا والجزائر سيقدم إسهامات هامة ليس لبلدينا وقواتنا المسلحة فحسب، بل للسلام في المنطقة أيضا".