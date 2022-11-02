كوريا الشمالية تطلق عشرة صواريخ وجارتها ترد

أطلقت كوريا الشمالية ما لا يقل عن 10 صواريخ من أنواع مختلفة، اليوم الأربعاء، سقط أحدها بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية، التي بدورها ردت بإطلاق صاروخ من نوع أرض - جو.

وذكرت وكالة "يونهاب" نقلا عن الجيش الكوري الجنوبي، أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باتجاه الجزء الجنوبي من كوريا الجنوبية، وأن أحدها سقط في البحر على بعد 57 كيلومترا من مدينة سوكشو و26 كيلومترا جنوب خط الحدود بين الكوريتين في البحر.

وقالت الوكالة إنها المرة الأولى التي يسقط فها صاروخ قريب جدا من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وصرحت هيئة أركان جيش كوريا الجنوبية بأن هذا العمل هو الأول من نوعه منذ تقسيم شبه الجزيرة الكورية، واعتبرته "أمرا انادرا جدا، ولا يمكن قبوله " .