بكين تهنئ الجزائر

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ، برسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية، بمناسبة انعقاد القمة العربية الـ 31 في الجزائر.

وقال الرئيس الصيني، نقلا عن وكالة الأنباء الصينية، إن جامعة الدول العربية، الملتزمة بالسعي إلى تحقيق القوة من خلال الوحدة في العالم العربي، تعمل بنشاط على تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط وتبذل جهودا حثيثة لصون تعددية الأطراف والمصالح المشتركة للدول النامية.

وأعرب شي جين بينغ عن تقديره لالتزام الجزائر طويل الأجل بتعزيز التضامن بين الدول العربية، ودورها النشط في حماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية وتأكيدها على أهمية التعاون الجماعي بين الصين والدول العربية.

وذكر الرئيس شي أن الصين أقامت صداقة أبدية مع الجزائر والدول العربية الأخرى، وفي السنوات الأخيرة، جرى توطيد الثقة السياسية المتبادلة بشكل متزايد، وأحرز التعاون في إطار الحزام والطريق تقدما ملموسا، وحقق التعاون العملي في مختلف المجالات نتائج مثمرة.

وقال إنه في مواجهة جائحة كوفيد-19، عمل الجانبان الصيني والعربي على دعم ومساعدة بعضهما البعض في الأوقات الصعبة، وهو ما قدم نموذجا جيدا يحتذى به في التعاون بين بلدان الجنوب.

وذكر أن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لتعزيز الدعم المتبادل وتوسيع التعاون في جهد مشترك لبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك للعصر الجديد، من أجل خلق مستقبل مشرق للعلاقات الصينية العربية وتقديم مساهمات للسلام والتنمية العالميين.