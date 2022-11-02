واشنطن: الجزائر رائدة إقليميا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن مستعدة لتعزيز التعاون والشراكة مع الجزائر في مختلف المجالات باعتبارها دولة رائدة إقليميا في تعزيز الاستقرار والأمن.

وأوضح بيان لمكتب الشرق الأدنى بالخارجية الأمريكية بعد لقاء نائبة مساعد وزير الخارجية الرئيسية ياييل لومبرت بوزير الخارجية رمطان لعمامرة على هامش مشاركتها في افتتاح أشغال القمة العربية الـ 31 بالجزائر، "تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع الجزائر، الرائدة الإقليمية في تعزيز الاستقرار والأمن..

والتقت نائبة مساعد وزير الخارجية الرئيسية ياعيل لمبرت مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة لتعزيز الشراكة طويلة الأمد والعلاقات الثقافية وتوسيع التعاون في المصالح المشتركة".

والتقت ياييل لومبرت على هامش حضورها أشغال افتتاح القمة العربية، وزير خارجية ليبيا نجلاء المنقوش، والتباحث حول إعادة بناء الزخم نحو الانتخابات في ليبيا، وجهود الوساطة المهمة لدفع الاستعدادات للانتخابات في أقرب وقت ممكن بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي.

وعبرت المسؤولة الأمريكية عن امتنانها للدعوة التي تلقتها لحضور كمراقب في القمة العربية.