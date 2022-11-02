مباشر: استئناف أشغال القمة العربية

*انطلاق أشغال الجلسة العلنية برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رئيس الدورة الـ31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبمشاركة قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية

أهم ما تطرق له السيسي بقمة الجزائر

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، خلال إلقائه كلمة أمام المشاركين في القمة العربية، أن القمة محطة من محطات استذكار تاريخ التعاون بين شعوبنا.

وقال السيسي، في اليوم الثاني لأشغال القمة العربية بقصر المؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، إن أمننا القومي العربي خط أحمر لابد أن نحافظ عليه، مشيرا إلى أن الراهن الأمني والسياسي الذي تعيشه بعض بلداننا يدعونا جميعا إلى إعادة النظر في عمل منظومتنا العربية.

وأضاف الرئيس السيسي أنه لابد من مقاربة جديدة لحفظ السلم الاجتماعي وتكريس ركائز الحكم الرشيد.

وقد انطلقت قبل قليل أشغال الجلسة التشاورية المغلقة للقمة العربية برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بمشاركة القادة ورؤساء الدول والحكومات العربية، لمناقشة بعض النقاط المدرجة في جدول الأعمال.

ووصل رئيس الجمهورية، رئيس الدورة الـ 31 للقمة العربية، إلى المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، لترأس اليوم الثاني من قمة الأشغال العربية.

كما وصل قادة ورؤساء الدول والحكومات العربية، إلى المركز لمواصلة أشغال الدورة.