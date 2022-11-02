سيدي بلعباس: انتشال جثة "مجهولة" من بئر عميق

بسيدي بلعباس نفذ أفراد فرقة الغطس التابعين للوحدة القطاعية للحماية المدنية "نوال بن موسى" مدعومين بعناصر من الوحدة الرئيسية لسيدي بلعباس في حدود الساعة العاشرة من سهرة الثلاثاء بنجاح عملية انتشال جثة من قاع بئر بعمق 19 مترا بدوار الشعايرية التابع لإقليم بلدية سيدي يعڨوب غربي عاصمة الولاية سيدي بلعباس، وهي العملية التي دامت إلى غاية ساعات متقدمة من الليل قياسا بالظروف التي احيطت بها.

وقد عثر على الجثة وهي في حالة متقدمة من التعفن ما صعب على الجميع تحديد هوية صاحبها، مع الإشارة إلى التحقيقات الأمنية التي باشرتها الجهات المختصة إقليميا لضبط كل المعطيات المتعلقة بالحادثة.