بوﭬرة يواصل تعديل الأوتار تحسبا لـ " الشان"

يواجه مساء اليوم الأربعاء بداية من الساعة الثالثة والربع المنتخب المحلي لكرة القدم نظيره النيجري وديا بملعب مدينة طبرقة التونسية أين يجري زملاء زكرياء دراوي معسكرهم الإعدادي تحسبا لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين التي تحتضنها الجزائر مطلع جانفي المقبل.

ومن المنتظر أن يجري المدرب مجيد بوﭬرة تغييرات على التشكيلة التي ستخوض اللقاء خاصة بعد تسريح لاعبي اتحاد الجزائر نظرا لارتباطهم بخوض مباراة كأس الكاف أمام كتب تاون الجنوب إفريقي.

وفضل " بوﭬـي" استدعاء هدّاف اتحاد خنشلة سفيان بايزيد ولاعب شباب قسنطينة عفاري حاجي شكال، للمعسكر التحضيري الذي تخللته مواجهة أولى أمام مالي انتهت بفوز " الخضر" برباعية دون رّد.

ومن المنتظر أن تجري العناصر الوطنية تجمعا آخر هذا الشهر بالإمارات العربية سيلعب فيه المنتخب وديتان أمام منتخبي سوريا والكويت. يذكر أن مهاجم شبيبة الساورة أيمن عبد العزيز الحمري، سيكون خارج حسابات الطاقم الفني بسبب الإصابة.