اتحاد الجزائر يستهدف تأشيرة دوري المجموعات

يلاقي مساء اليوم الأربعاء بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت الجزائري على أرضية ميدان ملعب " دي أش أل"، فريق اتحاد الجزائر مضيفه ناديي كاب تاون الجنوب إفريقي وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني مكرر من مسابقة " كأس الكاف".

وتريد عناصر الاتحاد العودة بنصف تأشيرة دور المجموعات، من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعطيهم دفعة معنوية قبل لقاء العودة في مدينة سطيف يوم التاسع من نوفمبر الجاري.

وتبدو المهمة صعبة نوعا ما على الاتحاد نظرا للإرهاق البدني الذي يعاني منه اللاعبون وهو ما جعل المدرب بوعلام شارف يحاول إيجاد بدائل خاصة بعد استفادته من عودة سداسي المنتخب المحلي.

وقال شارف بخصوص مواجهة اليوم: "خلال سفريتنا إلى الطوغو تعبنا كثيرا، ليس لدينا الإمكانيات البدنية لخوض مباراتين كل أسبوع لسنا في أوروبا".

وختم:" أتمنى أن تكون لدينا كل وسائل الاسترجاع داخل قواعدنا وخارجها، نستهدف الفوز في هذه المباراة ولقاء العودة سيكون حاسما أكثر وسنكون بكامل التعداد".

يشار إلى أن لقاء اليوم سيكون رقم 132 إفريقيا بالنسبة للنادي للعاصمي، والـ 21 خلال مشواره في مسابقة كأس الكنفيدرالية الإفريقية.