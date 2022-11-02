أبطال أوروبا: ليلة الالتحاق بركب المتأهلين

تتواصل سهرة اليوم الأربعاء، الجولة الأخيرة من دور مجموعات منافسة رابطة أبطال أوروبا، ويلاقي ريال مدريد نادي سيلتيك الأسكتلندي وشاختار دونيسك مع لايبزيغ وميلان مع ريد بول و تشيلسيي مع دينامو زغراب ومانشستر سيتي مع إشبيلية وكوبنهاغن مع بوروسيا دورتموند وماكابي حيفا مع بنفيكا ليكون الختام بقمة يوفنتوس وباريس سان جيرمان.

يحتاج ميلان الإيطالي ولايبزيغ الألماني إلى التعادل لحجز البطاقتين الأخيرتين المؤهلتين إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، عندما يستضيف الأول سالزبورغ النمسوي، ويحلّ الثاني ضيفاً على شاختار دونيتسك. ويحتل ميلان المركز الثاني في المجموعة الخامسة التي حجز تشلسي الإنجليزي بطاقتها الأولى، برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة واحدة أمام سالزبورغ، والأمر ذاته بالنسبة للايبزيغ ثاني المجموعة السادسة التي ضمن ريال مدريد الإسباني حامل اللقب بطاقتها الأولى، بفارق ثلاث نقاط أمام شاختار. وتأهل 12 فريقاً حتى الآن، في انتظار استكمال اللقاءات حيث يعوّل ميلان ثاني أفضل المتوجين في تاريخ المسابقة بسبعة ألقاب، على عاملي الأرض والجمهور لتحقيق هدفه المتمثل في بلوغ الدور ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2013-2014.

وأنعش بطل إيطاليا آماله في تخطي دور المجموعات في الجولة الخامسة عندما قسا على مضيفه دينامو زغرب الكرواتي برباعية نظيفة وبات على بُعد نقطة واحدة من اللحاق بركب المتأهلين. ويمني النادي اللومباردي الذي مدد الإثنين عقد مدربه ستيفانو بيولي حتى عام 2025، النفس بمصالحة جماهيره بأفضل طريقة ممكنة من خلال بلوغ ثمن نهائي المسابقة القارية العريقة، بيد أن مهمته لن تكون سهلة خصوصاً أن الفريق النمساوي يرغب بدوره في مواصلة مشواره القاري أقله في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

ويتفوق سالزبورغ بفارق نقطتين عن دينامو زغرب صاحب المركز الأخير والذي تنتظره مهمة صعبة أمام مضيفه تشلسي الساعي إلى مصالحة جماهيره بعد خسارته أمام مضيفه برايتون 1-4 السبت في الدوري.

في المقابل، يسعى يوفنتوس إلى إنقاذ ماء الوجه وتفادي الكارثة عندما يستضيف النادي الباريسي بعد خروجه المخيب من دور المجموعات.

ويواجه فريق "السيدة العجوز" خطر الخروج خالي الوفاض قارياً كونه يحتل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف أمام مكابي حيفا.