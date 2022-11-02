ديلور يسابق الزمن من أجل العودة

يسابق الدولي الجزائري آندي ديلور، مهاجم نادي نيس الفرنسي الزمن من أجل العودة إلى المنافسة عقب الإصابة التي تعرض لها على مستوى الفخذ خلال مواجهة البطولة أمام أوكسير والتي أبعدته كذلك عن لقاء دوري المؤتمر الأوروبي.

موقع" butfootballclub" الفرنسي أوضح اليوم الأربعاء أن ديلور كان يهدف للعودة نهاية هذا الأسبوع للمشاركة خلال لقاء بريست المقرر الأحد المقبل، لكنه متأخرا قليلا في برنامجه العلاجي.

ووفق المصدر ذاته، فإن حضور القائد السابق لنادي مونبوليه غير مؤكد، ما جعل العائد مؤخر إلى صفوف " الخضر" يضع لنفسه تحديا يتمثل في تواجده خلال مباراة أولمبييك ليون المقررة في الحادي عشر من الشهر الجاري.