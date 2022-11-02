توقيف تسعة داعمين للإرهاب وحجز مخدرات

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 أكتوبر إلى 01 نوفمبر 2022، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي أوقفت (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير مخبأين (02) وأربع (04) قنابل تقليدية الصنع بكل من تيبازة والشلف.

كما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، (31) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ (04) قناطير و(78) كيلوغراما من الكيف المعالج، وضبطت بندقية (01) رشاشة FMPK وكمية من الذخيرة، بالإضافة إلى (69342) قرصا مهلوسا و(839) غرام من مادة الكوكايين.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، (277) شخصا وضبطت مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة و(29) مركبة و(162) مولدا كهربائيا و(132) مطرقة ضغط و(07) أجهزة كشف عن المعادن و(74,5) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (38) شخصا وضبط (09) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ (41) طن وكذا (85,1) قنطار من مادة التبغ و(1682) وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر ا0 لتراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ (70247) لتر بكل من برج باجي مختار وأدرار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (519) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (217) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.