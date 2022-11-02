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الورقة النقدية الجزائرية الجديدة في قلب النقاش السياسي بفرنسا

أخبار الوطن
2 نوفمبر 2022 ()
ف.غ
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تحولت الورقة النقدية الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بمناسبة انعقاد القمة العربية إلى مادة دسمة في الحياة السياسية الفرنسية.

 وكان جون لوك ميلونشون، زعيم حزب "فرنسا الأبية"، أول من ألقى بالنقاش في الساحة عبر تغريدة في تويتر.

 وتأسف ميلونشون، من استبدال الفرنسية بالإنجليزية في الورقة النقدية الجزائرية قائلا في منشوره الذي ارفقه بصورة الورقة النقدية من فئة ألفا دينار "هذه ورقة نقدية جزائرية، الفرنسية لم تعد لغة مشتركة، يا للحزن، ماكرون وبورن خارج الإطار".

 وحمل ميلونشون الرئيس ماكرون ووزيرته الأولى سبب هذا التحول، متناسيا أن الجزائر دولة ذات سيادة ويحق لها وضع أي لغة تريد.    

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