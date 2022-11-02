تيبازة: وضع حد لعصابتي أحياء

شلت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتيبازة نشاط عصابتي أحياء أثارتا الرعب في أوساط سكان حي الكتيبة العمارية ببوسماعيل .

العملية التي اسفرت عن توقيف سبعة أشخاص وحجز أسلحة بيضاء محظورة تعود، بحسب بيان للدرك اليوم، لمعلومات تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالقليعة، حول متاجرة شخصين بالمؤثرات العقلية على مستوى حي الكتيبة العمارية ببلدية بوسماعيل، ليتم توقيفهما من طرف دورية لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوسماعيل مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري بالقليعة.

تحقيقات أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة بينت أن الموقوفين ينتميان لعصابتي أحياء تنشران الرعب وتمسان بالسكينة العمومية بالمنطقة، تتصارعان على بسط السيطرة على الحي، ليتم توقيف خمسة أشخاص آخرين وحجز أسلحة بيضاء تتمثل في ثلاثة سيوف وخمسة خناجر، كمية من الأقراص المهلوسة، قارورة غاز مسيل للدموع بالإضافة إلى خمسة هواتف نقالة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية من عائدات الترويج.

وبعد الانتهاء من التحقيقات تم تقديم الموقوفين أمام نيابة محكمة القليعة عن جنايتي تكوين جمعية أشرار والحيازة والمتاجرة بالمؤثرات العقلية وجنحة إنشاء عصابة أحياء .