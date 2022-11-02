زلزال "تويتر" في الـ 24 ساعة الأخيرة

أصبح موقع "تويتر" في بؤرة الأخبار خلال الأيام الأخيرة، بعدما كان منصة للأخبار، إثر استحواذ الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، على الموقع، خاصة أن ماسك لا يكف عن إطلاق التغريدات المثيرة للجدل وكذلك الرد على المغردين.

وخلال الساعات الـ24 الأخيرة حدثت سلسلة تطورات شملت رصد مغادرة مشاهير للمنصة وتعهد إيلون ماسك بأن يدفع أصحاب العلامات الزرقاء رسوما، مهما واصلوا الشكوى، كما اعتبر أن نظام "الإقطاعيين والفلاحين" في "تويتر" محض هراء.

وفي تغريدة، قال ماسك: "إلى كل المشتكين، رجاء استمروا في الشكوى، ولكن الأمر سيكلف 8 دولارات"، في إشارة إلى رسوم سيفرضها على أصحاب الحسابات الموثقة بالعلامة الزرقاء.

وكانت تقارير إعلامية قالت قبل أيام إن مالك "تيسلا" و"سبيس إكس" يعتزم فرض رسوم تصل إلى 20 دولارا شهريا على أصحاب الحسابات الموثقة، وإلا سيتم إزالة العلامة التي تؤكد توثيق الحساب.

وشدد الملياردير الأمريكي في تغريده أخرى على أن نظام "الإقطاعيين والفلاحين (لكونهم) يملكون أو لا يملكون علامة التوثيق الزرقاء مجرد هراء".

وأضاف: "القوة للشعب. العلامة الزرقاء لقاء 8 دولارات في الشهر".