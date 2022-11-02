تصدير الحبوب: روسيا تستأنف المشاركة في الاتفاق

بعد أيام قليلة من تعليقها العمل باتفاق صادرات الحبوب عبر البحر الأسود، اتفقت روسيا مع تركيا على استئناف المشاركة في الاتفاق.

واتهمت روسيا أوكرانيا السبت الماضي باستغلال الممرات الآمنة للسفن المحملة بالحبوب في الهجوم على الأسطول الروسي في القرم.

واستمرت الأمم المتحدة، وتركيا، وأوكرانيا في إرسال سفن حتى بعد أن أعلنت روسيا سحب دعمها للاتفاق.

وقال وزير الدفاع الروسي إن كييف أرسلت لموسكو تعهدا كتابيا بعدم استخدام الممرات الآمنة في عمليات عسكرية.

وكانت الأمم المتحدة وتركيا قد توسطتا من أجل إبرام هذا الاتفاق في حويلية الماضي، والذي أنهى خمسة أشهر من الحصار الروسي للموانئ الأوكرانية على البحر الأسود، ما حال دون تصدير ملايين الأطنان من الحبوب وزيوت دوار الشمس، ومن ثم شهدت الأسعار العالمية لتلك السلع ارتفاعا حادا.