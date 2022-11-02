مدوار يتحدث عن الكأس الممتازة

استبعد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، اليوم الأربعاء، فكرة إلغاء مباراة الكأس الممتازة لموسم (2020-2021) بين شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، والتي لم يتم تحديد تاريخ إجرائها لحد الآن.

وأوضح المسئول الأول للرابطة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: "لن يتم إلغاء مباراة الكأس الممتازة الجزائرية لموسم 2020-2021. ولو أن برمجة هذه المباراة تبقى من اختصاص السلطات العمومية، سأعمل كل ما في وسعي، على عدم إلغائها".

وكانت مباراة الكأس الممتازة بين حامل اللقب، شباب بلوزداد وحاملة كأس الرابطة، شبيبة القبائل، مقررة ليوم 17 جوان المقبل، قبل أن تؤجل إلى موعد لاحق.

وكان رئيس الرابطة المحترفة قد اقترح تاريخ أول نوفمبر 2022 لكنه لم يتم تجسيده بسبب تزامنها مع انعقاد القمة العربية بالجزائر.

ولم يتم إثارة موضوع الكأس الممتازة خلال اجتماع المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المنعقد الأحد الماضي بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، وهو ما فتح المجال لعدة تأويلات تتعلق باحتمال إلغائها.