مباشر: ندوة صحفية مشتركة للعمامرة وأبو الغيط

ندوة صحفية مشتركة لوزير الخارجية رمطان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

أبو الغيط: قمة الجزائر إحدى أكثر القمم العربية التي شهدت تمثيلا رفيع المستوى على مستوى الحضور.

أبو الغيط: اجتماعات القمة اتسمت بكثير من التوافق

أبو الغيط: لدي اقتناع أن فلسطين سوف تنتصر في النهاية وسيكون لها دولة

وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة:

لعمامرة: الكلمة الحقيقية والوحيدة المعبرة عن هذه القمة هي كلمة "نجاح"، فالقمة كانت ناجحة بإمتياز.

لعمامرة: التحضيرات لقمة الجزائر لم يسبق لها مثيل سواء من حيث الكيف أو من حيث الكم.

لعمامرة: نجاح هذه القمة يعود إلى حرص رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على أن تكون قمة ناجحة من جميع جوانبها.

لعمامرة: هذه القمة هي قمة نوفمبرية وهي رمز لرفع التحديات والحرص على جمع الشمل كما أراد ذلك رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.

لعمامرة: الهدف الأسمى من هذه القمة هو توحيد الكلمة ورص الصفوف

لعمامرة: تحية لكل الجزائريين الذين ساهموا في إنجاح هذه القمة، موظفين وإطارات.

لعمامرة: نجاح القمة هو نجاح للعرب الذين أدركوا أهمية توحيد الصف والكلمة وحساسية وخطورة الوضع العالمي الذي تنعقد فيه هذه القمة.

لعمامرة: حرص المشاركون وفي مقدمتهم الجزائر والجامعة العربية على إدخال تطور في منهجية تحضير القمة.

لعمامرة: القمة كانت قمة التجديد والتجدد ووضعت لبنة لتعزيز وتطوير العمل العربي المشترك.

لعمامرة: القمة بحثت كيف تجعل من العرب فئة مؤثرة لتحقيق المصالح المشتركة.

لعمامرة: سيسجل التاريخ أن هذه القمة كانت ناجحة، استثنائية ومميزة.