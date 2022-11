Discours de clôture du président Tebboune

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a prononcé un discours de clôture pour ce 31e Sommet arabe, qui a eu lieu ces 1er et 2 novembre à Alger. D’abord, il a exprimé sa gratitude aux participants pour que ce sommet réalise tous ses objectifs en saluant l’esprit fraternel qui a dominé lors de cet événement.

Le président Tebboune, annonce qu’il a reçu deux messages, le premier du président russe Vladimir Poutine et le second du président chinois Xi Jinping, confirmant leur soutien aux résultats du sommet arabe en Algérie

Il affirme aussi que les décisions ambitieuses prises incitent l’Algérie à redoubler d’efforts durant sa présidence du Conseil pour mettre en œuvre ce qui a été convenu.

Le président de la République a, notamment, exprimé ses meilleurs vœux pour le succès de l’État du Qatar dans l’organisation de la Coupe du Monde de Football 2022 et au Caire pour le succès du sommet sur le climat qu’il compte organiser dans les prochains jours.

Enfin, il conclut son discours de clôture en remerciant tous les participants d’avoir fait de ce sommet celui de la réunification et de l’unification des rangs arabes.