فوز جديد للمنتخب المحلي

فاز المنتخب الوطني الجزائري للاعبين المحليين، اليوم الأربعاء، أمام منتخب النيجر بنتيجة 2-0 بملعب طبرقة (تونس)، في إطار التحضيرات لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقررة بالجزائر من 13 جانفي إلى 4 فيفري 2023.

وافتتح المنتخب الوطني باب التسجيل عبر اللاعب الطاهر فتح الله في الدقيقة الـ2 من عمر الشوط الأول، قبل أن يضيف شعيب ذبيح الهدف الثاني (د90).

وكان أشبال بوقرة قدد حققوا فوزا عريضا على مالي خلال نفس التربص بنتيجة أربعة أهداف مقابل صفر.

ويخوض المنتخب الجزائري خلال هذا الشهر بالإمارات العربية المتحدة، تربصا تتخلله مباراتان وديتان أمام منتخبي سوريا والكويت وربما مباراة ثالثة أمام منتخب إفريقي أول".

في بطولة إفريقيا للاعبين المحليين، سيلعب المنتخب الجزائري المدرج في المجموعة الأولى، أمام منتخبات إثيوبيا وليبيا وموزمبيق، بملعب براقي الجديد بالعاصمة.

للتذكير، تم تقسيم المنتخبات الـ 18 على ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة منها أربعة منتخبات، بينما ضمت مجموعتان أخريان ثلاثة منتخبات. و يتأهل الأولان عن المجموعات الأولى والثانية والثالثة للدور ربع نهائي، فيما يتأهل لنفس الدور أولا المجموعتين الرابعة و الخامسة.