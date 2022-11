Le nouveau billet de 2 mille dinars provoque la polémique en France

Le nouveau billet de 2000 DA émis récemment par la Banque d’Algérie, à l’occasion de la tenue à Alger du sommet des Chefs d’Etats Arabes a suscité la polémique au sein de la classe politique en France.

En effet, Jean-Luc Mélenchon regrette dans un tweet publié ce mercredi que l'Algérie affiche désormais sur un billet de banque une mention en anglais.

L'ancien candidat à la présidentielle regrette que l'Algérie n'ait pas fait le choix du français plutôt que de l'anglais pour son billet commémoratif, et en impute la faute à Emmanuel Macron et Elisabeth Borne. "Macron Borne ont échoué en tout et pour tout", écrit Jean-Luc Mélenchon dans son tweet. Une allusion aux deux récentes visites du président de la République et de la Première ministre dans le pays ces dernières semaines, survenues après des mois de tensions entre Paris et Alger, dont les relations se sont réchauffées.

Mélenchon semble, par ailleurs, oublier que l’Algérie est un pays souverain et qu’elle a tout le droit de choisir la langue qu’elle souhaite afficher sur ses billets de banque.