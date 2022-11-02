وفاق سطيف: البدري يعلن انسحابه

أعلن مدرب وفاق سطيف، حسام البدري، انسحابه من العارضة الفنية للفريق بعد لقاء بارادو في إطار الرابطة المحترفة الأولى.

ووفق ما نقلت إذاعة سطيف الجهوية، أرجع التقني المصري قراره إلى استحالة العمل في ظل هاته الظروف والمشاكل المالية التي تهدد الوفاق في قادم الأيام، وذلك خلال تصريحات لوسائل الإعلام في ندوة صحفية نظمتها إدارة النادي.

وأضاف ذات المصدر أن لاعبي وفاق سطيف قاطعو الحصة التدريبية عشية اليوم، مطالبين بمستحقاتهم المالية العالقة، في حين أكد الرئيس الرياضي إبراهيم العرباوي استحالة مواصلة الإدارة مهامها في وسط هاته الظروف والانسحاب يعتبر القرار الأنسب.