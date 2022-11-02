"الجوية الجزائرية" تصدر بيانا هاما

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الأربعاء، عن رفع كل إجراءات الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا على الحدود.

وأوضحت الشركة، في بيانا لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسيوك"، أنه ووفقا لقرار الوزير الأول الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2022 فإنه تم رفع الرقابة الصحية المتعلقة بجائحة كورونا عن المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر.

وأضاف ذات المصدر أن المسافرين القادمين من الدول الأجنبية باتجاه الجزائر لم يعد مطلوب منهم تقديم الوثائق التالية:

- شهادة تطعيم، تصريح صحي أو أي شهادة تبرر مخطط التلقيح المقبولة من طرف المصالح الجزائرية المختصة.

تقديم تبريرات على اختبارات المستضدات أو اختبار لفحص فيروس كورونا كوفيد19 PCR.

أما فيما يتعلق بالمسافرين المغادرين أو العابرين من الجزائر باتجاه الدول الأجنبية توصي الجوية الجزائرية مسافريها بالاطلاع على شروط الدخول إلى الدول التي تدخل ضمن شبكة نقلها، على موقعها على الإنترنت.