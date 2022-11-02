وزير الطاقة والمناجم يستقبل نظيره اللبناني

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأربعاء 02 نوفمبر بمقر الوزارة، وزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، بحضور سفير لبنان بالجزائر وكذا سعادة سفير الجزائر بلبنان.

وحسب بيان للوزارة فقد استعرض الجانبان، حالة علاقات التعاون بين البلدين الموصوفة بالشقيقة، وكذلك فرص التعاون في مجالات الطاقة والمناجم، لا سيما البحث واستغلال المحروقات، إنتاج الكهرباء وتسيير المنظومة الكهربائية، وفي مجال تسويق الغاز والمنتجات البترولية.

كما تطرق الجانبان الى فرص التعاون والاستثمار في مجال المناجم وكذا تكوين الإطارات اللبنانية بالجزائر وتبادل التجارب والخبرات وفق الاحتياجات المعبر عنها.

وتم الاتفاق في نهاية الجلسة على تنظيم لقاءات بين شركتي سوناطراك وسونلغاز مع نظرائهما اللبنانيين.