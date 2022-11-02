وزير العمل يستقبل نواب عن هذه الولاية

استقبل وزير العمل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة أمسية الأربعاء بمقر الوزارة نائب المجلس الشعبي الوطني للدائرة الانتخابية لولاية سطيف.

وحسب بيان للوزاة، فقد شكل اللقاء "فرصة للتطرق لعدة ملفات تمس ولاية سطيف لا سيما وضعية مكاتب مفتشية العمل لعين ولمان وبوقاعة وتدعيمها بالموارد البشرية لتحسين التكفل بالمواطنين، وإمكانية فتح وكالة للتشغيل ببلدية عين أرنات لتخفيف الضغط على وكالة التشغيل لولاية سطيف".

وحسب نفس المصدر، فقد تم التطرق إلى تمويل السكن الريفي من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ودراسة إمكانية فتح مقر للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببلدية عين الكبيرة، بالإضافة إلى التطرق لملف المستفيدين من منحة البطالة على مستوى الولاية.