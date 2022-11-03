خمس وفيات و13 جريحا في ثلاث حوادث مرور

توفي خمسة أشخاص وأصيب ثلاثة عشر آخرون في ثلاث حوادث مرور وقعت ليلة البارحة وفجر اليوم الخميس بالطريق السيار شرق غرب في شطريه العابر لولايتي ميلة وبرج بوعريريج وعلى مستوى الطريق الولائي رقم 108 الرابط بين بلديتي الجلفة وفيض البطمة.

وأفاد مركز الإعلام وتنسيق المرور عبر صفحته "طريقي" بوقوع حادث مرور مميت يتمثل في اصطدام تسلسلي لثلاث سيارات وشاحنة ذات مقطورة، فجر اليوم بالطريق السيار شرق غرب وبالضبط على مستوى إقليم بلدية وادي العثمانية بولاية ميلة في اتجاه سطيف، مخلفا وفاة شخصين يبلغان من العمر 12 و62 سنة وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم من قبل نجدة الحماية المدنية وتحويلهم إلى استعجالات مستشفى وادي العثمانية.

وبنفس الطريق السيار وقع حادث مرور ثان في شطره الرابط بين ولايتي برج بوعريريج والبويرة وبالتحديد على مستوى محول حمام البيبان في اتجاه قسنطينة، أسفر عن وفاة شخصين وإصابة شخص آخر بجروح.

وبولاية الجلفة تدخلت إسعافات المركز المتقدم للحماية المدنية بالجلفة مدعمة بالوحدة الرئيسية ليلة البارحة في حدود الساعة التاسعة وثلاث عشرة دقيقة (21:13) لأجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين سيارتين، بالطريق الولائي رقم 108 اتجاه بلدية فيض البطمة.

أسفر عن وفاة شاب يبلغ من العمر 28 سنة وإصابة ستة آخرين بجروح مختلفة تتراوح أعمارهم ما بين خمس سنوات و41 سنة، تم تقديم الإسعافات الاولية اللازمة لهم وتحويلهم إلى مستشفى محاد عبد القادر بالجلفة، فيما تم نقل المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى