أسعار النفط عند هذه العتبة

تراجعت أسعار النفط الخام بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس مع ارتفاع سعر الفائدة في الولايات المتحدة وصعود الدولار الأمريكي. وحدت المخاوف من شح المعروض من خسائر النفط، رغم تحركات الفيدرالي الأمريكي التي أثارت مخاوف من ركود عالمي.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر جانفي 2023 بنسبة 1.03 بالمائة، إلى 95.17 دولارًا للبرميل. كما انخفض سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.26 بالمائة إلى 88.87 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الأربعاء، على ارتفاع بنحو 2 بالمائة، وسط مؤشرات زيادة الطلب.