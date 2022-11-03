برج مختار: حجز 26 طنا من المواد الغذائية

تمكنت مصالح أمن ولاية برج باجي مختار في عملية مشتركة مع الدرك الوطني ومصالح التجارة لولاية برج باجي مختار، من توقيف شاحنة من نوع MAN حيث وجدت على متنها 26 طنا و710 كلغ من المواد الغذائية المدعمة كانت موجه للتهريب، وقد أسفرت هذه العملية على حجز 258 كيس من مادة الدقيق من القمح اللين 'فرينة'، سعة الكيس الواحد 50 كلغ بإجمالي وزن 12.9 طنا، و400 كيس من مادة السكر، سعة الكيس الواحد 25 كلغ بإجمالي وزن 10 أطنان، و180 علبة كارتونية من عجائن 'سباغيتي'، سعة العلبة الكارتونية الواحدة 10كلغ بإجمالي وزن 1.8 طن، بالإضافة إلى201 علبة كارتونية من عجائن "مقارون" بإجمالي وزن 2.01 طن، كما تم العثور خلال عملية التفريغ بالشاحنة على برميلين 02 معبأين بمادة المازوت سعة البرميل الواحد 200 لتر، وقد تمت إحالة القضية على الجهات القضائية المعنية.