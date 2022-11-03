نداء عاجل من جامعة الدول العربية

أطلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية نداء عاجلا لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي داء الكوليرا.

وأعربت الأمانة العامة للجامعة العربية، عن قلقها الشديد إزاء تفشي مرض الكوليرا في لبنان واليمن، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات.

وناشدت الجامعة العربية الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والمنظمات الإغاثية العربية والدولية إلى التحرك الفوري والسريع لتقديم المساعدات الصحية العاجلة لدعم القطاع الصحي في لبنان واليمن لتعزيز قدرتهما على مواجهة هذا المرض الخطير.

ووجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة الصحة المساعدات الإنسانية)، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة مع وزارتي الصحة بالبلدين والجهات والمنظمات العربية والدولية لتوفير الاحتياجات الصحية العاجلة للتصدي لتفشي الكوليرا.

وطالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية دولها الأعضاء إمداد لبنان واليمن باللقاحات المضادة للكوليرا وتسريع عملية التطعيم لمواجهة هذه الأزمة الصحية الطارئة.