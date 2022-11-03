رمان يقيّم المعسكر الإعدادي لمنتخب أقل من 17 سنة

ينهي اليوم الخميس المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 عاما معسكره الإعدادي التحضيري بالمركز التقني لسيدي موسى والذي انطلق في السابع والعشرين من أكتوبر الماضي أين تخللته مواجهتان وديتان أمام ليبيا ومصر المعنيتان بالمشاركة في دورة شمال إفريقيا المقررة بالجزائر بداية من الخامس نوفمبر وإلى غاية الخامس عشر من الشهر ذاته.

وقال مدرب أبطال العرب أرزقي رمان عن المعسكر التحضيري:" كان هناك 13 عنصرا جديدا قمنا بجلبهم والهدف هو منحهم فترة لعب أطول ومعرفة ما يمكن تقديمه، كما كانت الفرصة مناسبة لإعطاء بعض اللاعبين فرصة استئناف المنافسة الدولية والفوز في المباريات من هذا المستوى".

وختم:" خلال لقاء مصر افتقدنا للآداء وهذا راجع لتأخر البطولة على مستوى الفئات الشبانية".