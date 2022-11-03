ستة جرحى في اصطدام تسلسلي لمركبات بالعاصمة

خلف، فجر اليوم الخميس، حادث مرور تسلسلي لعشر مركبات، بالطريق السريع الاجتنابي الجنوبي "كوسيدار" في العاصمة إصابة ستة أشخاص بجروح.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أن مصالحها التابعة لولاية الجزائر تدخلت لأجل حادث مرور تمثل، في اصطدام تسلسلي بين عشر مركبات، منها شاحنة نصف مقطورة وشاحنتين من نوع شاكمان. وكذا شاحنة تبريد وحافلتين وأربع سيارات.

كما وقع الحادث على الساعة الرابعة و40 دقيقة بالطريق السريع الاجتنابي الجنوبي "كوسيدار"، مخلفا ستة ضحايا لهم إصابات متفاوتة، حيث قدمت لهم الإسعافات في عين المكان. كما تم نقلهم إلى المستشفى.