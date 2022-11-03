بلمهدي يكرم الفائزين في مسابقات دولية لحفظ القرآن

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صبيحة اليوم الخميس بمقر الوزارة على حفل تكريم الفائزين، في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الـدولية للقرآن الكريم بـدبي بالإمارات العربية المتحدة في دورتها السادسة بتاريخ 01 أكتوبر 2022م.

وحسب بيان وزارة الشؤون الدينية، أقيم حفل تكريم على شرف كل من القارئة شيماء أنفال تباني لحصولها على المرتبة الثالثة في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الـدولية للقرآن الكريم بـدبي والقارئ محمد عبد الرؤوف جعوي لحصوله على المرتبة الرابعة لصغار الحفاظ في مسابقة جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الحادية عشر بتاريخ 12 أكتوبر 2022م.