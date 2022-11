La ligue arabe lance un appel a ses membres

Le Secrétariat général de la Ligue arabe a lancé un appel urgent pour aider le Liban et le Yémen à faire face à l’épidémie de choléra, exprimant sa vive préoccupation face à la situation dans les deux pays et le taux élevé d’infections et de décès.

La Ligue arabe a fait appel aux États membres, la communauté internationale et les organisations arabes et internationales de secours pour agir immédiatement et rapidement afin de fournir une aide sanitaire d’urgence pour aider le secteur de la santé du Liban et du Yémen à renforcer leur capacité à répondre à cette grave maladie

Son secrétaire général Ahmed Aboul Gheit, a instruit le secteur des affaires sociales (Département de la santé et de l’aide humanitaire) à prendre toutes les mesures nécessaires avec les ministères de la Santé des deux pays et les agences et organisations arabes et internationales pour répondre aux besoins sanitaires urgents.

Il a appelé également appelé les états membres à fournir des vaccins contre le choléra.